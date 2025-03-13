Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 31 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Nhập liệu, theo dõi, lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán
Chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho quản lý
Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT,...
Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kê theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
Thực hiện các báo cáo tổng hợp theo tháng/theo quý
Các công việc khác thuộc phòng kế toán theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam-Nữ tuổi từ 28-35 Nhập liệu nhanh chính xác.
Sử dụng thành thạo phần mềm thuế, vi tính văn phòng excel
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận từ 13 - 18 triệu, tùy theo năng lực ứng viên
Thu nhập gồm: Lương căn bản + Thưởng KPIs + Chi phí phụ cấp khác
Mức lương - thưởng cạnh tranh, sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Thưởng Lễ Tết,... Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định Xem xét tăng lương theo năng lực
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH dành cho người
Lao động Chế độ thăng tiến rõ ràng, nhanh chóng
Làm việc trong môi trường đề cao tính phát huy năng lực, cạnh tranh, chuyên môn.
Tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện, dã ngoại…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow

Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 31 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

