Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7 Đào Duy Anh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Công tác kế toán kho

- Lên công nợ phải thu - phải trả

- Tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn kho hàng hóa, thành phẩm, CCDC

- Kiểm soát việc đổi trả lại hàng khi có phát sinh

- Kiểm soát các hóa đơn giao hàng của NCC đảm bảo đúng, đủ về số lượng

- Kiểm soát tồn kho tem nhãn, đề xuất mua khi hết, mua các CCDC

- Lập báo cáo Doanh thu - chi phí của Bộ phận làm việc, hàng ngày, tuần, tháng gửi KTT và ban lãnh đạo

Công tác hành chính tổng hợp

-Theo dõi, tổng hợp, thanh toán các chi phí NCC: văn phòng phẩm, cơm, bãi xe,....

-Tổ chức lưu trữ văn bản, hồ sơ (bản cứng và bản mềm);

-Quản lý và theo dõi tình hình sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, tài sản văn phòng (máy tính, máy in...) khi cần thiết;

-Tổng hợp giấy tờ, làm các thủ tục HC khác theo yêu cầu TP.HCNS

- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên phân công.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm kế toán kho ít nhất 03 năm;

-Có kinh nghiệm kế toán kho trong trong lĩnh vực F&B là một lợi thế

- Sử dụng thành thạo MS Word, MS Exel,Misa,...

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức thu nhập 12-14 triệu (trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn, tuỳ theo năng lực ứng viên)

-Lương tháng 13, nghỉ mát hàng năm theo chính sách công ty

-Chế độ khen thưởng và phúc lợi, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng

-Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

-Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén

