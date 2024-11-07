Tuyển Hành chính tổng hợp Phòng khám Đa khoa Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Hành chính tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Phòng khám Đa khoa Hoàng Long

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10 Toà tháp VCCI 9 Đào Duy Anh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Công việc Kế hoạch tổng hợp
• Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, soạn thảo các dự thảo về ban hành gói khám, soạn thảo các quy trình, quy định chuyên môn theo quy định
• Quản lý hồ sơ, lưu trữ các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng khám
• Quản lý Danh mục kỹ thuật, Quy trình kỹ thuật, các Quy trình phối hợp chuyên môn, Hướng dẫn chẩn đoán điều trị (theo dõi, cập nhật, bổ sung theo chỉ đạo).
• Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của Ban lãnh đạo
2. Công việc của Thư ký giám đốc phòng khám
• Kiểm soát triển khai điều hành chung, nhắc nhở kịp thời các phòng ban về thông tin chung của phòng khám
• Cập nhật quy định, quy định, văn bản GDCM PK phê duyệt
• Nhắc nhở, kiểm tra các bộ phận báo cáo đủ thông tin và đúng theo tiến độ
• Rà soát lịch làm việc của các bộ phận, báo cáo GĐCM
• Tiếp đoàn thanh kiểm tra phòng khám

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên
• Có kinh nghiệm từ 05 năm
• Có khả năng làm việc nhóm, làm việc với cường độ cao, sử dụng thành thạo tin học văn phòng
• Trung thực, có khả năng gắn bó, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại Phòng khám Đa khoa Hoàng Long Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
• Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
• Thưởng các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
• Tham gia tổ chức công đoàn, được quan tâm thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ
• Tham quan, nghỉ mát hàng năm theo chính sách công ty
• Được hưởng các chế độ ưu đãi riêng cho bản thân và người nhà về khám chữa bệnh
• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng khám Đa khoa Hoàng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10 toà VCCI 9 Đào Duy Anh

