Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 17 ngách 376/35 đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
• Quản lý chi phí hành chính. Phân bổ, kiểm soát văn phòng phẩm cho các phòng
ban.
• Lưu trữ giấy tờ, quản lý hồ sơ nhân sự. Hỗ trợ các thủ tục, giấy tờ liên quan.
• Các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu.
• Các hoạt động phối hợp: Xây dựng mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, đối
tác, khách hàng.
• Các công việc nội chính, hành chính của phòng: Chăm lo văn hóa tinh thần và
thể chất cho nhân sự.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có hơn 01 năm kinh nghiệm trong ngành
• Có kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt thông tin và giải quyết các vấn đề.
• Có tinh thần hợp tác và làm việc nhóm.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh
và các ngành có liên quan.
Tại Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386 Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập: 8-10 triệu
• Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
• Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết ....
• Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding của công ty.
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, lấy con người làm trọng
tâm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
