Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17 ngách 376/35 đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Quản lý chi phí hành chính. Phân bổ, kiểm soát văn phòng phẩm cho các phòng

ban.

• Lưu trữ giấy tờ, quản lý hồ sơ nhân sự. Hỗ trợ các thủ tục, giấy tờ liên quan.

• Các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu.

• Các hoạt động phối hợp: Xây dựng mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, đối

tác, khách hàng.

• Các công việc nội chính, hành chính của phòng: Chăm lo văn hóa tinh thần và

thể chất cho nhân sự.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có hơn 01 năm kinh nghiệm trong ngành

• Có kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt thông tin và giải quyết các vấn đề.

• Có tinh thần hợp tác và làm việc nhóm.

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh

và các ngành có liên quan.

Tại Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386 Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 8-10 triệu

• Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

• Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết ....

• Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding của công ty.

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, lấy con người làm trọng

tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386

