Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 71 Nguyễn Chí Thanh, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Công việc hành chính 50%

Mua sắm, Cấp phát và quản lý, tài sản, CCDC, văn phòng phẩm cho các phòng ban

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch thanh toán các chi phí văn phòng trình BGĐ và thực hiện thanh toán.

Công tác văn thư lưu trữ: quản lý hồ sơ; tiếp nhận và vào sổ công văn đi/đến; soạn thảo, ban hành và lưu các thông báo nội bộ; cung cấp các loại mẫu văn bản cho CBNV (đơn nghỉ phép, giấy đi đường,...)

Hỗ trợ soạn thảo văn bản, in ấn, scan tài liệu giấy tờ.

Quản lý nhân sự 40%

Theo dõi và làm chấm công, tính lương hàng tháng cho CBNV

Giải đáp các thắc mắc liên quan đến lương thưởng cho CBNV

Theo dõi và làm bảo hiểm hàng tháng cho CBNV

Cấp phát thẻ BHXH, BHYT

Tổng hợp, lưu trữ và quản lý hồ sơ CBNV

Kết nối nhân sự các phòng ban

Tổ chức hoạt động nội bộ Công ty: lên ý tưởng, tổ chức các chương trình hoạt động của Công ty

Chăm lo đời sống cho CBNV (sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau...)

Giải quyết tranh chấp lao động, các trường hợp nghỉ việc.

Các công việc khác 10%

Tiếp nhận điện thoại.

Đón tiếp khách hàng, đối tác đến Văn phòng

Sắp xếp, thông báo lịch họp.

Hỗ trợ việc tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của phòng ban và BGĐ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Kinh tế, Quản trị Nhân sự, ...

Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm

Nắm vững các kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7.000.000đ - 9.000.000đ

Phụ cấp ăn trưa 35k/ngày, điện thoại, gửi xe, trách nhiệm,...

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ...

Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, hiếu hỷ, dụ lịch ... theo chế độ của Công ty.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, ...

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK

