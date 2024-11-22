Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HT-SQUARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HT-SQUARE
- Hà Nội: B57, ngõ 113 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc họp, hội thảo và tiếp khách
Đăng tin tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn, tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả, hỗ trợ training nhân viên mới,..
Thực hiện quản lý chấm công và giờ làm việc cho nhân viên
Quản lý văn bản công văn, hồ sơ con dấu
Quản lý các chi phí hành chính của doanh nghiệp
Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư cần thiết cho các phòng ban
Lập kế hoạch tổ chức khen thưởng, kỷ luật,tổng kết, liên hoan
Thực hiện công tác giám sát việc vệ sinh, trang trí nơi làm việc của các phòng ban nhằm đảm bảo hình ảnh của doanh nghiệp.
Theo dõi và cập nhật bảng doanh thu tháng
Nhận thông tin mua hàng từ các nhà cung cấp và báo về kho
Tham gia hậu cần, chạy các sự kiện trong và ngoài công ty
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Đốc giao.
Báo cáo kết quả công việc theo quy định
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương
Có khả năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HT-SQUARE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ, sinh nhật..)
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HT-SQUARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI