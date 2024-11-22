Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HT-SQUARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B57, ngõ 113 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc họp, hội thảo và tiếp khách

Đăng tin tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn, tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả, hỗ trợ training nhân viên mới,..

Thực hiện quản lý chấm công và giờ làm việc cho nhân viên

Quản lý văn bản công văn, hồ sơ con dấu

Quản lý các chi phí hành chính của doanh nghiệp

Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư cần thiết cho các phòng ban

Lập kế hoạch tổ chức khen thưởng, kỷ luật,tổng kết, liên hoan

Thực hiện công tác giám sát việc vệ sinh, trang trí nơi làm việc của các phòng ban nhằm đảm bảo hình ảnh của doanh nghiệp.

Theo dõi và cập nhật bảng doanh thu tháng

Nhận thông tin mua hàng từ các nhà cung cấp và báo về kho

Tham gia hậu cần, chạy các sự kiện trong và ngoài công ty

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Đốc giao.

Báo cáo kết quả công việc theo quy định

Ưu tiên nữ

Có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương

Có khả năng giao tiếp tốt

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ, sinh nhật..)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

