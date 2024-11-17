Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, Duy Tân, Tòa nhà CMC, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1.Quản lý chi phí:

- Hỗ trợ Chánh Văn phòng hoạch định chi phí vận hành toàn quốc hàng năm;

- Hỗ trợ giám sát thực hiện kế hoạch chi phí toàn quốc.

2. Quản lý cơ sở vật chất:

- Quản lý cơ sở vật chất, cảnh quan, tài sản, PCCC khu vực miền Nam;

- Quản lý nhà thầu khu vực miền Nam: an ninh, vệ sinh, cây xanh, vận tải...

- Tổ chức thi công mới/ cải tạo mở rộng văn phòng khu vực miền Nam;

- Thực hiện công tác mua sắm, quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị...

3. Pháp lý – Công văn

- Quản lý tài liệu pháp lý chi nhánh;

- Quản lý con dấu chi nhánh;

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống nội quy, quy chế, các chính sách quản lý liên quan đến công tác hành chính quản trị.

4. Hành chính quản trị:

- Quản lý tiện ích văn phòng;

- Quản lý đội xe văn phòng và ứng cứu sự cố;

- Theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ nội quy Công ty.

5. Phát triển văn hóa:

- Hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai các sự kiện nội bộ: Nghỉ mát – teambuilding, Year End Party, ngày kỷ niệm thành lập công ty và các ngày lễ khác trong năm;

- Hỗ trợ lên kế hoạch và triển khai các hoạt động văn hóa, truyền thông nội bộ.

6. Đối ngoại:

- Thực hiện công tác đối ngoại, lễ tân, khánh tiết.

- Báo cáo công việc thực hiện thường xuyên và trực tiếp cho Chánh Văn phòng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Hành chính, Xã hội, Luật, Báo chí, Quan hệ đối ngoại...

2. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, truyền thông nội bộ;

- Có sự hiểu biết chung về các hoạt động quản trị của doanh nghiệp.

3. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo MS office;

- Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

- Có kỹ năng viết báo cáo, tổng hợp, cập nhật thông tin.

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong nội bộ với các cấp lãnh đạo và nhân viên cũng như giao tiếp hiệu quả với các tổ chức và khách hàng bên ngoài.

- Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.

Ưu tiên: Ứng viên nữ từ 35 tuổi trở xuống, ngoại hình khá, sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

- Mức lương 20 - 30 triệu + KPI tháng/quý/năm + phúc lợi Lễ tết

- Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

- Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

- Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và phúc lợi khác.

- Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

- Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

2. Cơ hội thử thách và phát triển:

- Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông hàng đầu Việt Nam (Top 4)

- Cơ hội làm việc với tập khách hàng viễn thông hàng đầu thế giới

- Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng

- Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực

- Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá

3. Văn hoá môi trường làm việc:

- Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

- Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế

- Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

- Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin