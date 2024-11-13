Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biển Hồ BH9A

- SP9A.09 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, HN, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Hành chính:
- Xây dựng, tổ chức áp dụng, cải tiến và quản lý hệ thống văn bản hành chính tại công ty
- Giám sát và thực thi giám sát việc tuân thủ các nội quy làm việc, quy định quản lý, quy định hành chính;
- Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức công tác về quản lý tài sản, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị, hạ tầng, cơ sở vật chất;
- Quản lý, lập kế hoạch mua sắm, cấp phát và giám sát sử dụng văn phòng phẩm, máy móc, trang thiết bị của Công ty;
- Tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị, đào tạo... mà Công ty tổ chức hoặc tham gia;
- Giám sát, quản lý việc thực hiện các công tác hành chính khác
2. Công tác nhân sự:
- Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chức năng, mô tả công việc của các vị trí chức danh theo đúng nhiệm vụ của phòng ban trong mỗi giai đoạn
- Quản lý và hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp thông qua hoạt động tuyển dụng/ đào tạo/ phát triển và thu hút nhân tài đáp ứng nhu cầu số lượng và chất lượng của các phòng ban
- Quản lý và giám sát việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động, xây dựng nội quy, quy chế và các chế độ về trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác có liên quan.
- Tham gia xây dựng và trình duyệt cơ chế trả lương, cơ chế phúc lợi và các khoản phúc lợi khác theo quy định.
- Xây dựng và phát triển yếu tố về văn hóa doanh nghiệp, truyền thông thương hiệu, trải nghiệm nhân viên trong gia đoạn mới
- Tham gia xây dựng và thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, các chế độ phúc lợi đối với nhân sự trong công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Nhân sự, Hành chính, Luật...
- Có từ 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị về du học
- Có kỹ năng quản lý, điều phối trong công việc, ra quyết định
- Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
- Thông thạo các ứng dụng văn phòng và các phần mềm khác có liên quan
- Khéo léo, linh hoạt, cẩn thận và trung thực trong công việc
- Biết lắng nghe, trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BHYT, BHTT đầy đủ
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ, thai sản, ốm đau theo Quy định của nhà nước;
- Được tham gia thường xuyên các hoạt động tập thể như Teambuilding, du lịch, văn nghệ, sinh nhật...;
- Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
- Cơ hội được đào tạo kỹ năng thường xuyên và hoàn toàn miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 04 tầng 2B tòa R6- KĐT Royal city- 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

