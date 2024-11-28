Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ALAN SPACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L08 - L16 khu A, khu đô thị Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ theo dõi, xử lý chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân viên công ty.

Soạn thảo các loại văn bản trong quan hệ lao động

Hỗ trợ chuyên viên các công việc trong quản trị hệ thống.

Tham gia các hoạt động xử lý quan hệ lao động, c&b

Hỗ trợ truyền thông nội bộ, gắn kết thành viên công ty và tham gia góp ý vào các sự kiện của công ty.

Hỗ trợ thực hiện việc lập kế hoạch, tuyển dụng và đào tạo, lưu trữ hồ sơ nhân sự

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chưa ra trường hoặc vừa tốt nghiệp có thể làm việc fulltime

Nhanh nhẹn, năng động, tư duy tốt

Ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến

Có định hướng lâu dài theo ngành Nhân sự

Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, chưa có sẽ được hướng dẫn nhiệt tình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALAN SPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được học tập, trải nghiệm

Trợ cấp thực tập: 2.000.000 - 4.000.000/tháng

Có lộ trình đào tạo đầy đủ các mảng của Nhân sự (c&b, tuyển dụng, đào tạo, truyền thông).

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Du lịch hàng năm cùng công ty, xây dựng nhóm, các sự kiện/hoạt động gắn kết

Hỗ trợ dấu cho sinh viên trong thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALAN SPACE

