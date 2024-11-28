Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ALAN SPACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALAN SPACE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: L08
- L16 khu A, khu đô thị Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ theo dõi, xử lý chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân viên công ty.
Soạn thảo các loại văn bản trong quan hệ lao động
Hỗ trợ chuyên viên các công việc trong quản trị hệ thống.
Tham gia các hoạt động xử lý quan hệ lao động, c&b
Hỗ trợ truyền thông nội bộ, gắn kết thành viên công ty và tham gia góp ý vào các sự kiện của công ty.
Hỗ trợ thực hiện việc lập kế hoạch, tuyển dụng và đào tạo, lưu trữ hồ sơ nhân sự
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên chưa ra trường hoặc vừa tốt nghiệp có thể làm việc fulltime
Nhanh nhẹn, năng động, tư duy tốt
Ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến
Có định hướng lâu dài theo ngành Nhân sự
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, chưa có sẽ được hướng dẫn nhiệt tình
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALAN SPACE Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội được học tập, trải nghiệm
Trợ cấp thực tập: 2.000.000 - 4.000.000/tháng
Có lộ trình đào tạo đầy đủ các mảng của Nhân sự (c&b, tuyển dụng, đào tạo, truyền thông).
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Du lịch hàng năm cùng công ty, xây dựng nhóm, các sự kiện/hoạt động gắn kết
Hỗ trợ dấu cho sinh viên trong thời gian thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALAN SPACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
