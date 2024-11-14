Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 07+08 Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc tiếp nhận thông tin, xử lý đơn hàng, quản lý dữ liệu khách hàng.
Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Hỗ trợ đi các nhà máy để chăm sóc khách hàng
Tham gia các hoạt động hỗ trợ bán hàng: tiếp nhận cuộc gọi, tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.
Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 07+08 Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

