Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 07+08 Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc tiếp nhận thông tin, xử lý đơn hàng, quản lý dữ liệu khách hàng.

Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Hỗ trợ đi các nhà máy để chăm sóc khách hàng

Tham gia các hoạt động hỗ trợ bán hàng: tiếp nhận cuộc gọi, tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin