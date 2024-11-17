Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Vietcaplink làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Vietcaplink
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần Vietcaplink

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Vietcaplink

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 10, Biệt thự 5, Phố Nam Sơn, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Công việc nhân sự
Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.
Đào tạo Hội nhập, Đào tạo kĩ năng & Truyền thông nội bộ cho nhân viên của công ty theo mô hình của công ty.
Thực hiện công tác chấm công, tính lương, các nghiệp vụ liên quan BHXH, BHYT
Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: theo dõi diễn biến nhân sự, lập hợp đồng lao động, soạn thảo các công văn hành chính nhân sự.
Hỗ trợ Trưởng phòng Hành chính nhân sự trong việc thiết lập quy chế, quy định, quy trình để công việc của các phòng ban trong công ty được diễn ra hiệu quả.
Công việc hành chính
Đón tiếp khách hàng đến tại Văn phòng
Tổ chức lữu trữ, quản lý toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan;
Quản lý, đặt mua văn phòng phẩm; in ấn tài liệu khi cần thiết; quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu...
Bao quát, theo dõi các hoạt động vệ sinh, điện, nước và các hoạt động phát sinh khác tại văn phòng.
Thực hiện một số yêu cầu khác của quản lý trực tiếp/phòng ban
Sales Admin
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau như cuộc gọi điện thoại, email, sự kiện chuyên ngành và mạng xã hội.
Xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng thông qua việc lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của họ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tốt nghiệp Đại học chính quy, ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị nhân lực;
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm công tác Hành chính nhân sự tổng hợp, ưu tiên có thế mạnh về Tuyển dụng;
Có kiến thức nền tảng về Luật lao động, Quản trị nhân sự, Quản trị hành chính;
Khả năng bao quát, tổ chức, giám sát;
Sử dụng thành thạo MS Office;
Chuyên nghiệp, có khả năng chịu áp lực.

Tại Công ty Cổ phần Vietcaplink Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường với đội ngũ trẻ tài năng có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm về tài chính, chứng khoán; tham gia khoá học Chứng khoán Quán Trend miễn phí;
Lương cứng 8.000.000 -15.000.000 VND, không giới hạn tuỳ thuộc vào năng lực của bản thân (bao gồm 13 tháng lương + thưởng lễ tết + thưởng hiệu quả công việc)
Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm
Bảo hiểm bắt buộc theo Luật lao động;
Môi trường làm việc năng động, đồng hành phát triển, luôn đề cao trí tuệ cá nhân, tập thể, các ý tưởng sáng tạo phát triển đội ngũ, công ty;
Tham gia nhiều hoạt động văn hoá, team-building, du lịch hè của công ty.
Ngày làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Giờ làm việc: Sáng: từ 08h00 đến 11h30/ Chiều: từ 13h00 đến 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietcaplink

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vietcaplink

Công ty Cổ phần Vietcaplink

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 98A Ngụy Như Kontum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

