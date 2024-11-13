Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 193 Trích Sài, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giao dịch với các bên cung cấp, tổ chức giao nhận vật tư của từng dự án.

- Sắp xếp, điều hành các nhà thầu phụ thi công theo tiến độ công trình đã có

- Tập hợp thông tin từ các biên bản nghiệm thu, hoàn công, nhật ký thi công của công trình gửi về để lập báo cáo thi công hàng ngày.

- Tổng hợp chi phí theo từng hạng mục công trình.

- In ấn bản vẽ chuyển thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về vật liệu xây dựng và nội thất công trình dân dụng, nhà biệt thự,

- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, biết sử dụng phần mềm về thi công là một lợi thế.

- Tốt nghiệp đại học cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng, kinh tế

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ứng viên sử dụng được tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương thỏa thuận

-Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

-Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.