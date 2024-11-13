Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên

Hành chính tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 193 Trích Sài, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giao dịch với các bên cung cấp, tổ chức giao nhận vật tư của từng dự án.
- Sắp xếp, điều hành các nhà thầu phụ thi công theo tiến độ công trình đã có
- Tập hợp thông tin từ các biên bản nghiệm thu, hoàn công, nhật ký thi công của công trình gửi về để lập báo cáo thi công hàng ngày.
- Tổng hợp chi phí theo từng hạng mục công trình.
- In ấn bản vẽ chuyển thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về vật liệu xây dựng và nội thất công trình dân dụng, nhà biệt thự,
- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, biết sử dụng phần mềm về thi công là một lợi thế.
- Tốt nghiệp đại học cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng, kinh tế
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ứng viên sử dụng được tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương thỏa thuận
-Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến
-Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên

Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 193 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-tong-hop-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job263141
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Hạn nộp: 19/06/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Khách Sạn A25
Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tập đoàn Khách Sạn A25
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Hạn nộp: 19/06/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Khách Sạn A25
Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tập đoàn Khách Sạn A25
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm