Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Điều hành tất cả các hoạt động của cửa hàng trong ca làm việc như: kiểm soát phục vụ, chất lượng món ăn, nhân viên, giao hàng...

Chăm sóc khách hàng và luôn mang lại dịch vụ tốt nhất

Ghi nhận và đề ra giải pháp khi có các vấn đề xảy ra hoặc có phàn nàn từ khách hàng, báo cáo hoặc yêu cầu Quản lý hỗ trợ nếu vượt ngoài tầm kiểm soát.

Kiểm tra, ký nhận các hóa đơn, phiếu thanh toán.

Kiểm tra và bảo đảm sổ sách các bộ phận cửa hàng thực hiện đúng

Kiểm soát chi phí điện nước gas

Sắp xếp tiếp nhận nguyên liệu, hàng hóa giao đến

Quản lý và đào tạo, sắp xếp lịch làm cho nhân viên

Quản lý nhân viên thực thi các quy định, chính sách của cty