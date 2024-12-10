Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Điều hành tất cả các hoạt động của cửa hàng trong ca làm việc như: kiểm soát phục vụ, chất lượng món ăn, nhân viên, giao hàng...
Chăm sóc khách hàng và luôn mang lại dịch vụ tốt nhất
Ghi nhận và đề ra giải pháp khi có các vấn đề xảy ra hoặc có phàn nàn từ khách hàng, báo cáo hoặc yêu cầu Quản lý hỗ trợ nếu vượt ngoài tầm kiểm soát.
Kiểm tra, ký nhận các hóa đơn, phiếu thanh toán.
Kiểm tra và bảo đảm sổ sách các bộ phận cửa hàng thực hiện đúng
Kiểm soát chi phí điện nước gas
Sắp xếp tiếp nhận nguyên liệu, hàng hóa giao đến
Quản lý và đào tạo, sắp xếp lịch làm cho nhân viên
Quản lý nhân viên thực thi các quy định, chính sách của cty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Lanh lẹ, giao tiếp tốt
Siêng năng, trung thực
Có định hướng phát triển, gắn bó lâu dài
Biết kiểm soát COL & COG
Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH đầy đủ
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI