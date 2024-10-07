Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ Phần Base Enterprise TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Base - Nền tảng quản trị doanh nghiệp số 1 Việt Nam, Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á (APEA 2023), cung cấp giải pháp toàn diện cho hơn 9.000 doanh nghiệp. Chúng tôi không ngừng nỗ lực trong việc tạo ra giá trị cho bản thân, đồng đội, và tổ chức với văn hóa sẻ chia, chính trực và hướng mục tiêu mạnh mẽ. Base tôn trọng sự đa dạng giữa các nhân viên và tạo ra một môi trường làm việc minh bạch với mục tiêu lớn nhất là thúc đẩy nhân viên phát huy tối đa năng lực và cảm giác “thuộc về” khi làm việc tại Base.

Chúng tôi là những người đang nỗ lực và theo đuổi để xây dựng ước mơ của riêng mình và tập hợp tại đây để xây dựng những ước mơ và khát vọng lớn của Base, trở thành công ty đại chúng, IPO vào năm 2026 và hơn thế nữa.

Mô tả công việc:

- Công việc định kỳ (hàng tuần):

Kiểm tra hệ thống mạng, wifi, máy chấm công, camera, máy in và các thiết bị khác Audit phần mềm cài đặt trên máy tính công ty (2 tuần/lần) Quét virus, cập nhật các bản vá lỗi hệ điều hành và rà soát lỗ hổng trong mạng nội bộ.

- Công việc hàng ngày:

Giám sát hệ thống mạng, đảm bảo đường truyền thông suốt, không gián đoạn. Hỗ trợ cài đặt máy tính cho nhân viên mới Quản lý truy cập wifi (duyệt đăng ký, cấp phát/huỷ bỏ quyền truy cập) Làm việc với các NCC khi cần sửa chữa, nâng cấp, bảo trì máy tính & các thiết bị văn phòng Cấu hình các thiết bị dùng chung (tivi, máy chiếu, loa,...) đảm bảo hoạt động chính xác và liên tục

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

Sử dụng thành thạo máy tính, máy tính bảng, MS Office, hệ điều hành Windows. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết tốt về MacOSX và Linux Có kinh nghiệm xử lý sự cố về máy tính, tương thích phần cứng, phần mềm với các hệ điều hành. Có kinh nghiệm làm việc với hạ tầng trên 100 User Hiểu biết sâu về công nghệ mạng, mô hình mạng OSI, TCP/IP, IPv6, quản lý địa chỉ IP, tối ưu hoá mạng WAN và kiểm soát truy cập Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, DTVT,... Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ MCSA/CCNA

Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một môi trường "healthy", không drama, năng động, chuyên nghiệp, gồm nhiều cá nhân xuất sắc về công nghệ Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VND + thưởng OKRs quý, performance review 2 lần/ năm Bảo hiểm sức khỏe BaseCare cho nhân viên làm việc trên 1 năm Tham gia C-trip, teambuilding, và nhiều hoạt động gắn kết nhân sự Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước Các chế độ khác theo quy định Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise TOP CÔNG TY

