Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/46/28 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ người dùng cuối các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm máy tính, và các thiết bị CNTT khác.

Cài đặt máy tính, hệ điều hành, ứng dụng... cho người dùng cuối.

Hỗ trợ sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Xử lý sự cố máy tính, máy chủ, thiết bị mạng và các thiết bị CNTT khác.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành CNTT, Viễn thông, Mạng máy tính... hoặc các ngành tương đương.

Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.

Đọc hiểu tốt tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.

Có kiến thức về hạ tầng phần cứng, mạng, hệ điều hành, ứng dụng văn phòng.

Đã tham gia các khóa học MCSA hoặc CCNA là lợi thế.

Phẩm chất cá nhân: chủ động, tư duy logic, nhanh nhạy, có khả năng chịu được áp lực.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 VND – 12.000.000 VND

Chế độ thưởng lễ tết, thưởng dự án, fix 13 tháng lương, chế độ Phép năm đầy đủ.

Review đánh giá sau 6 tháng.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng để CBNV thưởng thức.

Tham gia các hoạt động nội bộ: sinh nhật tháng, happy hour, du lịch hằng năm.

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định chung của công ty và pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin