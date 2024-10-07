Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Thư, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển các dự án về Web thương mại điện tử, Hệ thống quản lý hàng hóa,... Xây dựng các chức năng front-end, back-end của Website, Web application. Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công. Báo cáo kết quả với Quản lý, BGĐ.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm Backend Engineer. Kỹ năng Java Spring (Boot + MVC), API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN) tốt. Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như ORACLE, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, v... và thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu hiệu quả (Ưu tiên Database Oracle). Sử dụng tốt các công cụ như: Trello, Git, SVN, ... Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm như Waterfall, Agile/scrum. Có tư duy logic, thuật toán tốt, cấu trúc dữ liệu giải thuật tốt, hiểu về cơ chế hoạt động của 1 số cấu trúc dữ liệu phổ biến. Sở hữu tinh thần làm việc của startup: chủ động, chịu khó học hỏi, tự chịu trách nhiệm trong công việc, có mindset của người giải quyết vấn đề. Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu tốt, giao tiếp tốt là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20.000.000 -30.000.0000đ/ tháng Lương tháng 13 và thưởng cuối năm. Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty. Được tham gia các dự án lớn, tiếp cận với nhiều công nghệ mới. Môi trường làm việc thân thiện, năng động. Du lịch, team building hàng năm, liên hoan hàng tháng. Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.