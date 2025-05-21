Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 cuối Ngõ 56 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Ghi nhận, theo dõi và quản lý hóa đơn bán hàng, doanh thu theo từng hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ, ví điện tử...).

Phối hợp với kế toán tổng hợp để lập hóa đơn cho khách hàng và xử lý các trường hợp hóa đơn sai, cần điều chỉnh hoặc hủy bỏ.

Đối chiếu số liệu bán hàng với thủ kho, theo dõi số lượng hàng bán ra và tồn kho.

Tổng hợp doanh thu bán hàng hằng ngày, lập sổ chi tiết liên quan đến hoạt động bán hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm.

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng Amis kế toán.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần học hỏi, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến không hạn chế.

Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch ...

Ăn trưa tại nhà hàng.

Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin