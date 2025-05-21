Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ
- Hà Nội: Số 4 cuối Ngõ 56 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Ghi nhận, theo dõi và quản lý hóa đơn bán hàng, doanh thu theo từng hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ, ví điện tử...).
Phối hợp với kế toán tổng hợp để lập hóa đơn cho khách hàng và xử lý các trường hợp hóa đơn sai, cần điều chỉnh hoặc hủy bỏ.
Đối chiếu số liệu bán hàng với thủ kho, theo dõi số lượng hàng bán ra và tồn kho.
Tổng hợp doanh thu bán hàng hằng ngày, lập sổ chi tiết liên quan đến hoạt động bán hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng Amis kế toán.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần học hỏi, có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến không hạn chế.
Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch ...
Ăn trưa tại nhà hàng.
Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
