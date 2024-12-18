Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp SeSan Gia Lai làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Lô C27 - C28 Khu quy hoạch công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Thành phố Pleiku

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi xuất nhập hàng

- Theo dõi tồn kho, làm phiếu xuất bán hàng

- Theo dõi dòng tiền thu chi

- Theo dõi, đối chiếu công nợ

- Lập báo cáo theo yêu cầu cấp trên

- Các công việc liên quan khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trên 1 năm

- Có kỹ năng giao tiếp tốt

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp SeSan Gia Lai Thì Được Hưởng Những Gì

- Có lương chuyên cần + Hỗ trợ 25k ăn trưa/ngày

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Làm giờ hành chính, Nghỉ 04 ngày/tháng.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp SeSan Gia Lai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin