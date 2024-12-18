Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp SeSan Gia Lai làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp SeSan Gia Lai
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Gia Lai:
- Lô C27
- C28 Khu quy hoạch công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Thành phố Pleiku
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi xuất nhập hàng
- Theo dõi tồn kho, làm phiếu xuất bán hàng
- Theo dõi dòng tiền thu chi
- Theo dõi, đối chiếu công nợ
- Lập báo cáo theo yêu cầu cấp trên
- Các công việc liên quan khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm trên 1 năm
- Có kỹ năng giao tiếp tốt
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm.
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp SeSan Gia Lai Thì Được Hưởng Những Gì
- Có lương chuyên cần + Hỗ trợ 25k ăn trưa/ngày
- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Làm giờ hành chính, Nghỉ 04 ngày/tháng.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp SeSan Gia Lai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
