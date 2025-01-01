Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Đảm bảo công nợ KH được thu hồi đầy đủ và đúng hạn.

Đảm bảo số liệu về công nợ được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời vào phần mềm.

Đảm bảo kiểm tra & thu hồi đầy đủ các chứng từ kế toán liên quan đến công nợ Khách hàng như: Chiết khấu, hỗ trợ, ... & phù hợp với quy định thuế hiện hành.

Đảm bảo các khoản chiết khấu, cấn trừ công nợ của Khách hàng được tính chính xác và đầy đủ.

Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến khoản phải thu vào phần mềm kế toán và Forecast.

Cập nhật các điều khoản thương mại của các KH vào file mẫu Forecast theo quy định.

Theo dõi và Báo cáo tình trạng thu hồi các hóa đơn phí, chiết khấu, ... của Khách hàng phát hành.

Đối chiếu công nợ với Khách hàng theo quy định của Công ty, Khách hàng và pháp luật.

Chịu trách nhiệm lập Báo cáo Forecast công nợ phải thu theo tuần, tháng và Báo cáo các khoản dự thu theo tuần theo quy định của Công ty.

Chịu trách nhiệm lập Báo cáo các khoản phải thu quá hạn – Lý do – Giải pháp.

Bảo quản và lưu trữ hợp đồng đầu ra hợp lý, khoa học & đúng quy định.

Các công việc khách theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Cao Đẳng, Đại Học trở lên. Chuyên ngành: Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm.

Thành thạo Tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty FMCG.

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HYPERION Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật.

Các chế độ Công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, Lễ Tết, ...

Bảo hiểm sức khỏe.

Khám sức khỏe định kỳ.

Lương tháng 13.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYPERION

