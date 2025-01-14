Tuyển Kế toán công nợ GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Mức lương 800 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 800 - 1,000 USD

- Đối soát và hạch toán tiền cọc (thu hộ) bán xe Vinfast

- Đối soát cùng Ngân hàng về tiền giải ngân cho đối tác tài xế mua xe Vinfast

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hỗ trợ lãi suất cho đối tác tài xế

- Tính toán và đối soát tiền HTLS hàng tháng cùng Ngân hàng

- Hạch toán kế toán các nghiệp vụ liên quan

Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Kinh nghiệm làm việc từ 1 - 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm ở các công ty vận tải taxi, công việc liên quan đến cổng thanh toán/ voucher,…

- Có kinh nghiệm làm việc cùng các phần mềm SAP

Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM

