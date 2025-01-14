Tuyển Kế toán công nợ GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại GSM
Mức lương
800 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 800 - 1,000 USD
- Đối soát và hạch toán tiền cọc (thu hộ) bán xe Vinfast
- Đối soát cùng Ngân hàng về tiền giải ngân cho đối tác tài xế mua xe Vinfast
- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hỗ trợ lãi suất cho đối tác tài xế
- Tính toán và đối soát tiền HTLS hàng tháng cùng Ngân hàng
- Hạch toán kế toán các nghiệp vụ liên quan
Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Kinh nghiệm làm việc từ 1 - 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm ở các công ty vận tải taxi, công việc liên quan đến cổng thanh toán/ voucher,…
- Có kinh nghiệm làm việc cùng các phần mềm SAP
Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
