Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Thế Giới Nông Sản làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Thế Giới Nông Sản
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty TNHH Thế Giới Nông Sản

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH Thế Giới Nông Sản

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT19 KĐT Nghĩa Đô, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi, đối chiếu và báo cáo cho Giám Đốc tình hình Xuất Nhập Tồn Chi Tiết kho hàng thực tế và kho hàng trên phần mềm bán hàng của Công ty.
Làm việc với Nhà Cung Cấp: Đối chiếu công nợ NCC, lập kế hoạch thanh toán NCC, Lưu trữ và đối chiếu các giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng liên quan đến NCC hoặc sản phẩm đầu vào.
Nhập liệu các Khoản Chi vào phần mềm. Lưu trữ các Phiếu Chi của Công ty.
Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2- 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến kế toán kiểm toán
Có khả năng quản lý công việc, tinh thần trách nhiệm với công việc
Kỹ năng văn phòng: thành thạo Word, Excel, tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Thế Giới Nông Sản Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000-10.000.000đ/tháng
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định và nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước
Được mua các sản phẩm của công ty với giá nội bộ
Được đào tạo liên tục trong quá trình làm việc.
Xét duyệt tăng lương hàng năm
Được cung cấp các trang thiết bị để thực hiện công việc.
Chính sách phúc lợi đa dạng hấp dẫn: teambuilding, sinh nhật, party nhóm,...
Môi trường làm việc thoải mái, năng động, chuyên nghiệp
Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thế Giới Nông Sản

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

