Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Thế Giới Nông Sản làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT19 KĐT Nghĩa Đô, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi, đối chiếu và báo cáo cho Giám Đốc tình hình Xuất Nhập Tồn Chi Tiết kho hàng thực tế và kho hàng trên phần mềm bán hàng của Công ty.

Làm việc với Nhà Cung Cấp: Đối chiếu công nợ NCC, lập kế hoạch thanh toán NCC, Lưu trữ và đối chiếu các giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng liên quan đến NCC hoặc sản phẩm đầu vào.

Nhập liệu các Khoản Chi vào phần mềm. Lưu trữ các Phiếu Chi của Công ty.

Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2- 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến kế toán kiểm toán

Có khả năng quản lý công việc, tinh thần trách nhiệm với công việc

Kỹ năng văn phòng: thành thạo Word, Excel, tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Thế Giới Nông Sản Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000-10.000.000đ/tháng

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định và nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước

Được mua các sản phẩm của công ty với giá nội bộ

Được đào tạo liên tục trong quá trình làm việc.

Xét duyệt tăng lương hàng năm

Được cung cấp các trang thiết bị để thực hiện công việc.

Chính sách phúc lợi đa dạng hấp dẫn: teambuilding, sinh nhật, party nhóm,...

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, chuyên nghiệp

Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thế Giới Nông Sản

