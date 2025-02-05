Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu

Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam

Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 21, Capital Tower 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội|||, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Từ 11 Triệu

Tiếp nhận chứng từ kế toán nội bộ (công nợ phải trả).
Kiểm tra, rà soát, đối chiếu và duyệt các chứng từ liên quan đã tiếp nhận trên CRM.
Nhập liệu các chứng từ lên phần mềm Misa.
Tập hợp các chứng từ gốc, phân loại chứng từ, sắp xếp chứng từ hợp lý nhập vào phần mềm kế toán.
Theo dõi, sắp xếp sổ sách, giấy tờ, chứng từ cập nhật hàng ngày.
Chốt công nợ NCC & thanh toán hàng tháng.
Các công việc kế toán khác theo sự sắp xếp của kế toán trưởng.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính kế toán.
Có kiến thức về tài chính Kế toán.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa, Fast tối thiểu 06 tháng.
Có năng lực về tổ chức, sắp xếp công việc.
Có đào đức nghề nghiệp, trung thực, nghiêm túc, thẳng thắn, công bằng, cẩn thận, tỷ mỉ, quyết đoán
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty có quy mô >100 nhân sự.

Tại Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Từ 11.000.000VNĐ/tháng
Thưởng hàng tháng theo số lượng đơn hàng, thưởng tết & thưởng khác.
Đóng bảo hiểm khi làm nhân viên chính thức.
Tăng lương hàng năm & quyền lợi đối với những nhiên viên có đóng góp lâu năm.
Ký kết Hợp đồng và chế độ bảo hiểm theo Luật lao động.
Du lịch hàng năm cùng công ty.
Môi trường làm việc tốt, chế độ minh bạch, cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân.
Lương được trả 01 lần vào ngày 05 hàng tháng.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng thứ 7. Các ngày nghỉ lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam

Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà số 33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

