Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kho H1 - (Trong cảng hà nội )– 980 Bạch Đằng, P. Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Xuất Hóa đơn:

Tiếp nhận thông tin từ hệ thống dữ liệu để lập hóa đơn.

Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của thông tin trên hóa đơn (tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế, số lượng, đơn giá, thành tiền...).

Hàng ngày, xuất hóa đơn cho khách hàng, lưu trữ và quản lý hóa đơn theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến hóa đơn (sai sót, điều chỉnh, hủy bỏ...).

Báo cáo định kỳ về tình hình xuất hóa đơn.

Cập nhật số liệu bán hàng vào phần mềm KT mỗi cuối tháng.

Công nợ phải thu:

Theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng.

Thực hiện kiểm tra, đối chiếu, cập nhật thông tin thanh toán tiền hàng thành công (tiền mặt/chuyển khoản).

Gửi thông tin tới các BP liên quan để thực hiện việc xuất hàng.

Hỗ trợ làm phiếu xuất kho bán hàng khi Kế toán xuất kho nghỉ hoặc khi phát sinh nhiều đơn hàng.

Báo cáo định kỳ/phát sinh tình hình công nợ phải thu.

Nhiệm vụ khác thực hiện theo phân công công việc của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính.

Không yêu cầu kinh nghiệm. (Chấp nhận sinh viên mới ra trường). Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm 6 tháng trở lên.

Biết sử dụng Ms Office (Excel, Word, PPTX...). Biết sử dụng các phần mềm kế toán là điểm cộng.

Cẩn thận, chăm chỉ ,nhiệt tình, tiếp thu nhanh.

Ưu tiên các ứng viên đã có gia đình, ổn định, mong muốn làm việc lâu dài, có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ tùy theo năng lực, kinh nghiệm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Hỗ trợ ăn trưa trực tiếp tại công ty (không có giá trị quy đổi thành tiền)

Phép năm : 24 ngày/năm. Được quy đổi thành tiền phép chi trả mỗi cuối năm.

Thưởng dịp lễ Tết, sinh nhật, thưởng khác...theo quy định cty.

Lương thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định cty .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company

