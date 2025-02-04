Tuyển Kế toán công nợ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Cao Hoà Bình Tại Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Kiêu Kị, Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Kế toán công nợ

Đối chiếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp

Tổng hợp khối lượng chất thải và phế liệu.

Làm biên bản nghiệm thu, bảng tổng hợp khối lượng gửi khách hàng đối chiếu

Chốt số liệu, xuất hóa đơn gửi khách hàng

In hồ sơ thanh toán và trình ký gửi khách hàng đúng hạn

Đề nghị thanh toán thuế xuất nhập khẩu

In hóa đơn và tờ khai xuất nhập khẩu.

Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu và thuế xuất nhập khẩu.

Làm đề nghị thanh toán thuế XNK

Làm thanh toán chế độ hợp đồng khoán

Tổng hợp theo dõi tiền về hợp đồng khoán

Tính chế độ hợp đồng khoán các công ty cho nhân viên

Gửi bảng tính đối chiếu tới các nhân viên để kiểm tra

Kiểm tra, rà soát số liệu doanh thu xử lý chất thải, giá vốn phế liệu, chiết khấu khách hàng, thông quan phế liệu trên phần mềm

Kiểm soát hồ sơ thanh toán tiền thông quan, chế độ khách hàng phát sinh.

Theo dõi công nợ Bút Sơn và công nợ cá nhân Bút Sơn.

Làm Báo cáo công nợ phải thu quá hạn, lên kế hoạch phải trả phế liệu, lên danh sách thanh toán chế độ khách hàng.`

Tiếp nhận biên bản giao nhận khách hàng.

Tiếp nhận biên bản, chứng từ dưới các cơ sở chuyển lên

Sắp xếp chứng từ theo từng công ty

Gửi số liệu nghiệm thu hàng tháng cho phòng môi trường

Tạo mã khách hàng, nhà cung cấp

Yêu Cầu Công Việc

Đào tạo: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng

Đào tạo:

Kinh nghiệm làm việc: 05 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty

Kinh nghiệm làm việc:

Kiến thức:

Am hiểu chuyên môn lĩnh vực kế toán.

Kỹ năng:

Thành thạo tin học văn phòng

Tiếng Anh cơ bản

Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt

Tính cách cá nhân:

Tỉ mỉ, cẩn thận, Thái độ tốt, có trách nhiệm.

Có khả năng làm việc môi trường áp lực.

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Cao Hoà Bình Tại Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 -15 TR

Chế độ đầy đủ

Môi trường văn minh, có có hội phát triển

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Cao Hoà Bình Tại Hưng Yên

