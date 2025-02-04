Tuyển Kế toán công nợ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Cao Hoà Bình Tại Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Cao Hoà Bình Tại Hưng Yên
- Hà Nội:
- Kiêu Kị, Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đối chiếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp
Tổng hợp khối lượng chất thải và phế liệu.
Làm biên bản nghiệm thu, bảng tổng hợp khối lượng gửi khách hàng đối chiếu
Chốt số liệu, xuất hóa đơn gửi khách hàng
In hồ sơ thanh toán và trình ký gửi khách hàng đúng hạn
Đề nghị thanh toán thuế xuất nhập khẩu
In hóa đơn và tờ khai xuất nhập khẩu.
Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu và thuế xuất nhập khẩu.
Làm đề nghị thanh toán thuế XNK
Làm thanh toán chế độ hợp đồng khoán
Tổng hợp theo dõi tiền về hợp đồng khoán
Tính chế độ hợp đồng khoán các công ty cho nhân viên
Gửi bảng tính đối chiếu tới các nhân viên để kiểm tra
Kiểm tra, rà soát số liệu doanh thu xử lý chất thải, giá vốn phế liệu, chiết khấu khách hàng, thông quan phế liệu trên phần mềm
Kiểm soát hồ sơ thanh toán tiền thông quan, chế độ khách hàng phát sinh.
Theo dõi công nợ Bút Sơn và công nợ cá nhân Bút Sơn.
Làm Báo cáo công nợ phải thu quá hạn, lên kế hoạch phải trả phế liệu, lên danh sách thanh toán chế độ khách hàng.`
Tiếp nhận biên bản giao nhận khách hàng.
Tiếp nhận biên bản, chứng từ dưới các cơ sở chuyển lên
Sắp xếp chứng từ theo từng công ty
Gửi số liệu nghiệm thu hàng tháng cho phòng môi trường
Tạo mã khách hàng, nhà cung cấp
Đào tạo:
Kinh nghiệm làm việc: 05 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty
Kinh nghiệm làm việc:
Kiến thức:
Am hiểu chuyên môn lĩnh vực kế toán.
Kỹ năng:
Thành thạo tin học văn phòng
Tiếng Anh cơ bản
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt
Tính cách cá nhân:
Tỉ mỉ, cẩn thận, Thái độ tốt, có trách nhiệm.
Có khả năng làm việc môi trường áp lực.
Chế độ đầy đủ
Môi trường văn minh, có có hội phát triển
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
