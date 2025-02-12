Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô H18 + H19, Ngõ 68, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Kiểm soát công nợ
Cập nhập kế hoạch thu tiền
Kiểm soát Hồ sơ thanh toán liên quan đến số liệu doanh thu
Kiểm soát số liệu trên phần mềm kế toán
Báo cáo
Thực hiện công việc phối hợp với các bộ phận phòng ban
Quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ
Quản trị công việc
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm trên 2 năm
Tốt nghiệp ĐH/CĐ
Cẩn thận, tỉ mỉ
Thành thạo các phần mềm
Vui vẻ, hoạt bát, có năng lượng tích cực
Tốt nghiệp ĐH/CĐ
Cẩn thận, tỉ mỉ
Thành thạo các phần mềm
Vui vẻ, hoạt bát, có năng lượng tích cực
Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 11tr-12.5tr
Được tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Được đào tạo phát triển
Tham gia team building, sự kiện của công ty
Được tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Được đào tạo phát triển
Tham gia team building, sự kiện của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI