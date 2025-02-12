Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô H18 + H19, Ngõ 68, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Kiểm soát công nợ

Cập nhập kế hoạch thu tiền

Kiểm soát Hồ sơ thanh toán liên quan đến số liệu doanh thu

Kiểm soát số liệu trên phần mềm kế toán

Báo cáo

Thực hiện công việc phối hợp với các bộ phận phòng ban

Quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ

Quản trị công việc

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 2 năm

Tốt nghiệp ĐH/CĐ

Cẩn thận, tỉ mỉ

Thành thạo các phần mềm

Vui vẻ, hoạt bát, có năng lượng tích cực

Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 11tr-12.5tr

Được tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Được đào tạo phát triển

Tham gia team building, sự kiện của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin