Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3 Ngõ 76 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

1. Căn cứ chính sách bán hàng kinh doanh xây dựng, đọc hiểu chính sách và các tờ trình liên quan,căn cứ sản lượng thực tế nhập kho trong tháng của NPP tính thưởng chiết khấu tiền mặt và hiện vật cho NPP
2. Hạch toán nghiệp vụ phát sinh chính xác trên hệ thống
3. Đối chiếu công nợ với NPP, giải quyết các tồn đọng thắc mắc, đầu mối giải quyết các vấn đề về hàng hóa nhập xuất trong tháng ,in biên bản xác nhận nợ với NPP
4. Tính sản lượng lương áp mức kế hoạch-thực hiện kênh NPP, tỷ lệ tiền thu công nợ chuyển căn cứ cho kế toán lương làm căn cứ tính lương cho kinh doanh
5. Căn cứ tuổi nợ của từng Đại lý/NPP để làm căn cứ gửi cho kinh doanh kết hợp nhắc nợ cho NPP thanh toán công nợ theo quy định
6. Định kỳ lưu trữ đóng sổ sách chứng từ

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành: Tài chính – Kế toán, kiểm toán)
- Nắm vững các nghiệp vụ Kế toán Tổng hợp.
- Hiểu biết và vận dụng các quy trình nghiệp vụ
- Nắm vững và am hiểu các quy định pháp luật về thuế và hạch toán kế toán.
- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.
- Ưu tiên ứng viên đã làm việc trên phần mềm SAP

Tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.
Các khoản phụ cấp như: phụ cấp ăn trưa, xăng xe, công tác phí,...
Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành.
Quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,...
Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên.
Mức lương: từ 11.000.000 đến 13.000.000 VNĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc

Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 02, phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

