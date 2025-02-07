Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Ngõ 76 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

1. Căn cứ chính sách bán hàng kinh doanh xây dựng, đọc hiểu chính sách và các tờ trình liên quan,căn cứ sản lượng thực tế nhập kho trong tháng của NPP tính thưởng chiết khấu tiền mặt và hiện vật cho NPP

2. Hạch toán nghiệp vụ phát sinh chính xác trên hệ thống

3. Đối chiếu công nợ với NPP, giải quyết các tồn đọng thắc mắc, đầu mối giải quyết các vấn đề về hàng hóa nhập xuất trong tháng ,in biên bản xác nhận nợ với NPP

4. Tính sản lượng lương áp mức kế hoạch-thực hiện kênh NPP, tỷ lệ tiền thu công nợ chuyển căn cứ cho kế toán lương làm căn cứ tính lương cho kinh doanh

5. Căn cứ tuổi nợ của từng Đại lý/NPP để làm căn cứ gửi cho kinh doanh kết hợp nhắc nợ cho NPP thanh toán công nợ theo quy định

6. Định kỳ lưu trữ đóng sổ sách chứng từ

- Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành: Tài chính – Kế toán, kiểm toán)

- Nắm vững các nghiệp vụ Kế toán Tổng hợp.

- Hiểu biết và vận dụng các quy trình nghiệp vụ

- Nắm vững và am hiểu các quy định pháp luật về thuế và hạch toán kế toán.

- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

- Ưu tiên ứng viên đã làm việc trên phần mềm SAP

Tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.

Các khoản phụ cấp như: phụ cấp ăn trưa, xăng xe, công tác phí,...

Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành.

Quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,...

Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên.

Mức lương: từ 11.000.000 đến 13.000.000 VNĐ

