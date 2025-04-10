Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH đầu tư Tôm Fruits Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH đầu tư Tôm Fruits Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty TNHH đầu tư Tôm Fruits Việt Nam

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH đầu tư Tôm Fruits Việt Nam

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 72 Bùi Quốc Khái, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Quản lý và theo dõi công nợ phải trả: Đảm bảo tính chính xác, thời hạn thanh toán cho nhà cung cấp (NCC) dựa trên hợp đồng và chứng từ.
- Kiểm soát chi tiết công nợ: Đối chiếu số liệu kho, giá cả, thời hạn thanh toán và xử lý các vấn đề phát sinh (trả hàng, thu hồi nợ, chiết khấu...).
- Kiểm tra và rà soát hóa đơn đầu vào: Đảm bảo tính hợp lệ, chính xác trước khi thanh toán.
- Thực hiện thanh toán: Theo dõi tiến độ thanh toán, lập kế hoạch chi và cập nhật thông tin thanh toán vào hệ thống.
- Quản lý hợp đồng NCC: Tiếp nhận, cập nhật thông tin hợp đồng, điều khoản thanh toán.
- Hỗ trợ các công việc kế toán khác: Kiểm tra phiếu nhập kho, hạch toán ngân hàng, tham gia kiểm kê (khi có yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế Toán Công Nợ
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán công nợ và các quy định liên quan.

Tại Công ty TNHH đầu tư Tôm Fruits Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư Tôm Fruits Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 72 Bùi Quốc Khái,khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

