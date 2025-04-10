Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH đầu tư Tôm Fruits Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH đầu tư Tôm Fruits Việt Nam
- Hà Nội: Số 72 Bùi Quốc Khái, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Quản lý và theo dõi công nợ phải trả: Đảm bảo tính chính xác, thời hạn thanh toán cho nhà cung cấp (NCC) dựa trên hợp đồng và chứng từ.
- Kiểm soát chi tiết công nợ: Đối chiếu số liệu kho, giá cả, thời hạn thanh toán và xử lý các vấn đề phát sinh (trả hàng, thu hồi nợ, chiết khấu...).
- Kiểm tra và rà soát hóa đơn đầu vào: Đảm bảo tính hợp lệ, chính xác trước khi thanh toán.
- Thực hiện thanh toán: Theo dõi tiến độ thanh toán, lập kế hoạch chi và cập nhật thông tin thanh toán vào hệ thống.
- Quản lý hợp đồng NCC: Tiếp nhận, cập nhật thông tin hợp đồng, điều khoản thanh toán.
- Hỗ trợ các công việc kế toán khác: Kiểm tra phiếu nhập kho, hạch toán ngân hàng, tham gia kiểm kê (khi có yêu cầu
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế Toán Công Nợ
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán công nợ và các quy định liên quan.
