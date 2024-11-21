Tuyển Kế toán Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM

Kế toán

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà 46B, khu tái định cư LK19A

- 19B, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chấm công, làm bảng công, cho CB, CNV
- Tham gia quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các thủ tục thu chi và thanh toán.
- Quản lý, theo dõi vật tư xuất - nhập hàng tại khu vực quản lý
- Làm báo cáo gửi BGĐ công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên, có kinh nghiệm 1 năm trở lên
- Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao
- Khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
- Thành thạo các kỹ năng vi tính như: Excel và Words...

Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận + PC ăn trưa
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
- Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc..
- Xét thưởng và tăng lương xứng đáng theo năng lực. Lương tháng 13.
- Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Công ty.
- Phúc lợi: Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Bộ Luật lao động .
- Nghỉ lễ, tết theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành và Quy định Công ty.
- Chế độ tham quan, nghỉ mát trong nước, nước ngoài hàng năm.
- Cơ hội thăng tiến cho những nhân sự tâm huyết, năng lực chuyên môn tốt và mong muốn gắn bó Công ty lâu dài.
- Thời gian làm việc: 8h-17h, T2 -thứ 7
- Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM

Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Liền kề 207,khu Cổng Đồng La Khê,đường lê Văn Lương kéo dài,Hà Đông,TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

