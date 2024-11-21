Tuyển Kế toán Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà 46B, khu tái định cư LK19A - 19B, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán

- Chấm công, làm bảng công, cho CB, CNV

- Tham gia quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các thủ tục thu chi và thanh toán.

- Quản lý, theo dõi vật tư xuất - nhập hàng tại khu vực quản lý

- Làm báo cáo gửi BGĐ công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên, có kinh nghiệm 1 năm trở lên

- Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao

- Khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

- Thành thạo các kỹ năng vi tính như: Excel và Words...

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập: Thỏa thuận + PC ăn trưa

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

- Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc..

- Xét thưởng và tăng lương xứng đáng theo năng lực. Lương tháng 13.

- Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Công ty.

- Phúc lợi: Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Bộ Luật lao động .

- Nghỉ lễ, tết theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành và Quy định Công ty.

- Chế độ tham quan, nghỉ mát trong nước, nước ngoài hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến cho những nhân sự tâm huyết, năng lực chuyên môn tốt và mong muốn gắn bó Công ty lâu dài.

- Thời gian làm việc: 8h-17h, T2 -thứ 7

- Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển

