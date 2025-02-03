Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CP EURO SUN VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CP EURO SUN VIỆT NAM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Khu công Nghiệp Bình Đường, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
• Quản lý hàng hóa Nhập - xuất kho
• Phân đơn hàng cho bộ phận giao nhận, điều chuyển hàng hóa.
• Báo cáo tồn kho
• Theo dõi hàng hóa ký gửi đại lý
• Kiểm kê định kỳ hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo số liệu tồn kho chính xác.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học ngành kế toán.
Biết sử dụng Excel cơ bản và phần mềm kế toán.
Nhanh nhẹn, sắp xếp hàng hóa gọn gàng
Siêng năng và chủ động trong công việc.
Xử lý tình huống linh động.
Tại CÔNG TY CP EURO SUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động.
Được đi du lịch, thưởng lễ, Tết,...
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,..
Chế độ lương thưởng, cạnh tranh
Được hướng dẫn đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP EURO SUN VIỆT NAM
