Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CP EURO SUN VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu công Nghiệp Bình Đường, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Quản lý hàng hóa Nhập - xuất kho

• Phân đơn hàng cho bộ phận giao nhận, điều chuyển hàng hóa.

• Báo cáo tồn kho

• Theo dõi hàng hóa ký gửi đại lý

• Kiểm kê định kỳ hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo số liệu tồn kho chính xác.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học ngành kế toán.

Biết sử dụng Excel cơ bản và phần mềm kế toán.

Nhanh nhẹn, sắp xếp hàng hóa gọn gàng

Siêng năng và chủ động trong công việc.

Xử lý tình huống linh động.

Tại CÔNG TY CP EURO SUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động.

Được đi du lịch, thưởng lễ, Tết,...

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,..

Chế độ lương thưởng, cạnh tranh

Được hướng dẫn đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP EURO SUN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin