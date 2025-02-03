Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 23 Đinh Liệt, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xuất nhập, kiểm kê các dữ liệu hàng hóa
Thao tác xuất đơn hàng trên PM Misa AMIS
Cập nhập các báo cáo hàng ngày.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ (26 - 33t).
Sử dụng phầm mềm Misa AMIS, sử dụng tốt Word, Excel
Đã có kinh nghiệm nghiệp vụ kho bãi.
Sức khỏe ổn định
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7,500,000 ( Lương cứng : 7,000,000 + phụ cấp trách nhiệm : 500,000 )
Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng + phụ cấp trách nhiệm. Có xét duyệt qua thử việc sớm nếu bắt nhịp công việc nhanh chóng.
Đóng BHXH theo quy định khi được nhận chính thức
Thưởng sinh nhật, lễ Tết, thăm hỏi ốm đau... Du lịch 1 lần/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
