Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 23 Đinh Liệt, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xuất nhập, kiểm kê các dữ liệu hàng hóa

Thao tác xuất đơn hàng trên PM Misa AMIS

Cập nhập các báo cáo hàng ngày.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ (26 - 33t).

Sử dụng phầm mềm Misa AMIS, sử dụng tốt Word, Excel

Đã có kinh nghiệm nghiệp vụ kho bãi.

Sức khỏe ổn định

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7,500,000 ( Lương cứng : 7,000,000 + phụ cấp trách nhiệm : 500,000 )

Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng + phụ cấp trách nhiệm. Có xét duyệt qua thử việc sớm nếu bắt nhịp công việc nhanh chóng.

Đóng BHXH theo quy định khi được nhận chính thức

Thưởng sinh nhật, lễ Tết, thăm hỏi ốm đau... Du lịch 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin