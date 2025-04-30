Tuyển Kế toán kho công ty cổ phần công nghệ green house làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

công ty cổ phần công nghệ green house
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
công ty cổ phần công nghệ green house

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại công ty cổ phần công nghệ green house

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 181 Quách Thị Trang, P Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý kho, kiểm kê kho, báo cáo kho
Xuất nhập hàng hóa
Đăng ký mua vật tư cho kho. Theo dõi hàng hóa, làm việc với NCC khi có phát sinh về hàng hóa.
Kiểm tra, đối chiếu, ghi chép và nhập dữ liệu vào hệ thống sổ sách, đối chiếu số liệu nhập xuất.
Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng, sắp xếp hàng nhập xuất kho.
Thực hiện các báo cáo (định kỳ/đột xuất) về hàng hóa, nhà cung cấp, công nợ, chi phí, nhập xuất tồn kho,... cho cấp trên. Các công việc khác liên quan số liệu nhà cung cấp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về quản lý kho
Biết sử dụng máy tính, nhập liệu trên excel, phầm mềm kế toán
Làm việc nhiệt tình, chịu được áp lực công việc
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel và biết về phần mềm kế toán
Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi

Tại công ty cổ phần công nghệ green house Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần công nghệ green house

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần công nghệ green house

công ty cổ phần công nghệ green house

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 183 Quách Thị Trang, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

