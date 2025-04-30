Tuyển Kế toán kho công ty cổ phần công nghệ green house làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại công ty cổ phần công nghệ green house
- Đà Nẵng: 181 Quách Thị Trang, P Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý kho, kiểm kê kho, báo cáo kho
Xuất nhập hàng hóa
Đăng ký mua vật tư cho kho. Theo dõi hàng hóa, làm việc với NCC khi có phát sinh về hàng hóa.
Kiểm tra, đối chiếu, ghi chép và nhập dữ liệu vào hệ thống sổ sách, đối chiếu số liệu nhập xuất.
Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng, sắp xếp hàng nhập xuất kho.
Thực hiện các báo cáo (định kỳ/đột xuất) về hàng hóa, nhà cung cấp, công nợ, chi phí, nhập xuất tồn kho,... cho cấp trên. Các công việc khác liên quan số liệu nhà cung cấp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng máy tính, nhập liệu trên excel, phầm mềm kế toán
Làm việc nhiệt tình, chịu được áp lực công việc
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel và biết về phần mềm kế toán
Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi
Tại công ty cổ phần công nghệ green house Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần công nghệ green house
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
