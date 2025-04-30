Tuyển Kế toán kho công ty cổ phần công nghệ green house làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 181 Quách Thị Trang, P Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý kho, kiểm kê kho, báo cáo kho

Xuất nhập hàng hóa

Đăng ký mua vật tư cho kho. Theo dõi hàng hóa, làm việc với NCC khi có phát sinh về hàng hóa.

Kiểm tra, đối chiếu, ghi chép và nhập dữ liệu vào hệ thống sổ sách, đối chiếu số liệu nhập xuất.

Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng, sắp xếp hàng nhập xuất kho.

Thực hiện các báo cáo (định kỳ/đột xuất) về hàng hóa, nhà cung cấp, công nợ, chi phí, nhập xuất tồn kho,... cho cấp trên. Các công việc khác liên quan số liệu nhà cung cấp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về quản lý kho

Biết sử dụng máy tính, nhập liệu trên excel, phầm mềm kế toán

Làm việc nhiệt tình, chịu được áp lực công việc

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel và biết về phần mềm kế toán

Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi

Tại công ty cổ phần công nghệ green house Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần công nghệ green house

