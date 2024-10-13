Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

Kế toán ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán căn cứ hồ sơ đã được phê duyệt đầy đủ. Phối hợp với kế toán phụ trách dự án kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán. Thực hiện đối chiếu, chốt số dư các tài khoản với Ngân Hàng định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu. Thực hiện cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến tình trạng hồ sơ thanh toán, thông báo tiền về. Thực hiện cung cấp hồ sơ liên quan đến công việc phụ trách cho các bên liên quan khi có yêu cầu Phối hợp với KTT, cung cấp các hồ sơ, tài liệu trong công việc đàm phán mở mới/tái cấp tại các Ngân hàng. Theo dõi tình hình tuân thủ điều kiện tín dụng, nguy cơ vi phạm điều kiện, đề xuất các biện pháp khắc phục. Theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến L/C, các nghiệp vụ phái sinh, biến động tỷ giá,.. kịp thời tư vấn cho KTT nhằm đảm bảo an toàn thanh khoản, giảm thiểu rủi ro tỷ giá, gia tăng lợi ích tài chính
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán Có năng lực chuyên môn vững vàng, am hiểu pháp luật và có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của nhà nước và công ty Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng nhân viên/phòng ban xuất sắc BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (PVI) Khám sức khỏe, du lịch, YEP hằng năm Tặng 1 GIỜ về sớm các ngày Lễ. Tham gia các khóa Đào tạo nội bộ và bên ngoài Tham gia CLB thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

