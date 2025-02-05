Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Detech, số 8C Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến phần hành kế toán ngân hàng: lập UNC, séc, hạch toán báo nợ, báo có.

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng: vay vốn, bảo lãnh, LC...

- Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Kế toán hoặc Tài chính doanh nghiệp

- Tiếng Anh trung cấp (Yêu cầu tối thiểu: Đọc hiểu các văn bản hợp đồng tiếng Anh)

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán;

- Có khả năng làm việc độc lập; trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ; Nắm và hiểu rõ các quy định về tài chính kế toán, chính sách thuế hiện hành

- Có kiến thức, kinh nghiệm về các phần hành kế toán nói chung.

- Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng.

- Chịu được áp lực cao trong công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương: Thỏa thuận

- Đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức, hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, khám sức khỏe định kỳ, thưởng các dịp lễ hàng năm.

- Thử việc hưởng nguyên lương.

- Hưởng tháng lương thứ 13 và xét thưởng theo kết quả công việc định kỳ 6 tháng.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

- Tham gia các chuyến du lịch, teambuilding hàng năm

- Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và chuyên môn.

- Được hưởng phụ cấp cho các chuyến công tác trong nước và nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển

