Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Kế toán ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Detech, số 8C Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến phần hành kế toán ngân hàng: lập UNC, séc, hạch toán báo nợ, báo có.
- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng: vay vốn, bảo lãnh, LC...
- Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Kế toán hoặc Tài chính doanh nghiệp
- Tiếng Anh trung cấp (Yêu cầu tối thiểu: Đọc hiểu các văn bản hợp đồng tiếng Anh)
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán;
- Có khả năng làm việc độc lập; trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ; Nắm và hiểu rõ các quy định về tài chính kế toán, chính sách thuế hiện hành
- Có kiến thức, kinh nghiệm về các phần hành kế toán nói chung.
- Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng.
- Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận
- Đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức, hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, khám sức khỏe định kỳ, thưởng các dịp lễ hàng năm.
- Thử việc hưởng nguyên lương.
- Hưởng tháng lương thứ 13 và xét thưởng theo kết quả công việc định kỳ 6 tháng.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp
- Tham gia các chuyến du lịch, teambuilding hàng năm
- Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và chuyên môn.
- Được hưởng phụ cấp cho các chuyến công tác trong nước và nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

