Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH - XNK Thuận Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm CN ECO, Châu Cầu, Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Thực hiện các chức năng của sổ cái chung, bao gồm ghi nhật ký, đối chiếu bảng cân đối kế toán và thủ tục đóng sổ cuối tháng.

Duy trì hồ sơ và tài liệu tài chính chính xác và cập nhật theo chính sách và nguyên tắc kế toán của công ty.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Thực hiện đối chiếu ngân hàng thường xuyên và quản lý các hoạt động tài khoản phải trả và phải thu.

Hỗ trợ quá trình lập ngân sách và dự báo, cung cấp dữ liệu và phân tích tài chính chính xác để hỗ trợ việc ra quyết định.

Phối hợp với nhóm kế toán để cải thiện các thủ tục và kiểm soát tài chính.

Cung cấp các phân tích tài chính và báo cáo cho quản lý theo yêu cầu.

Quản lý kế toán hàng tồn kho và duy trì hồ sơ tài sản và nợ phải trả. Liên lạc với các bộ phận khác để đảm bảo báo cáo tài chính chính xác và hiệu quả trong kiểm soát chi phí.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân về Kế toán hoặc Tài chính.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế Toán Tổng Hợp

Khả năng thao tác một lượng lớn dữ liệu.

Có khả năng chỉ đạo, giám sát.

Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức mạnh mẽ.

Tại Công ty TNHH - XNK Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 15 -17M/tháng thỏa thuận theo năng lực

Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2-T7

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Được tham gia BHXH ngay khi ký hợp đồng chính thức, thưởng các ngày lễ Tết, lương tháng thứ 13

Du lịch hàng năm cùng các hoạt động Team Building khác

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, hưởng chế độ đãi ngộ tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH - XNK Thuận Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin