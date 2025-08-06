Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Traseca Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Traseca Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Traseca Vina
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công Ty TNHH Traseca Vina

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Traseca Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: đường Phạm Ngũ Lão, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh nội bộ
Theo dõi, kiểm soát các khoản thu – chi, công nợ, quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận và báo cáo nội bộ
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ cho cấp trên
Phối hợp với kế toán thuế và các bộ phận liên quan khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST...) và Excel
Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, bảo mật thông tin

Tại Công Ty TNHH Traseca Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh.
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Traseca Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Traseca Vina

Công Ty TNHH Traseca Vina

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

