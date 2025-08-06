Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Traseca Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: đường Phạm Ngũ Lão, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

Ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh nội bộ

Theo dõi, kiểm soát các khoản thu – chi, công nợ, quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận và báo cáo nội bộ

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ cho cấp trên

Phối hợp với kế toán thuế và các bộ phận liên quan khi có yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST...) và Excel

Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, bảo mật thông tin

Tại Công Ty TNHH Traseca Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Traseca Vina

