Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP HÙNG CƯỜNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Toà nhà TAIYO, 97 Bạch Đằng, P Hạ Lý, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ phát sinh liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn

- Lập phiếu thu, chi, phiếu xuất hàng, hóa đơn ... tránh tình trạng chậm trễ

- Lên báo cáo tài chính & giải trình số liệu với cơ quan thuế

- Quản lý công nợ của nhà cung cấp, khách hàng

- Kiểm tra số dư cuối kỳ so với thực tế

- Hỗ trợ & cung cấp số liệu cho cơ quan chức năng khi cần thiết

- Hạch toán chi phí, khấu hao, công nợ & các nghiệp vụ liên quan khác ....

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong vị trí Kế toán nội bộ

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng vận tải

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, cẩn thận, tỉ mỉ.

- Có khả năng làm việc độc lập, tư duy logic tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP HÙNG CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 11 - 15 triệu (Thoả thuận theo năng lực)

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định Nhà nước

- Nghỉ phép theo quy định Luật lao động

- Thưởng lễ, Tết, quà sinh nhật...

- Du lịch, hoạt động ngoại khoá, teambuilding hàng năm...

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp...

- Phụ cấp chi phí điện thoại, đi lại, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP HÙNG CƯỜNG

