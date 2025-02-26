Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP HÙNG CƯỜNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP HÙNG CƯỜNG
- Hải Phòng: Toà nhà TAIYO, 97 Bạch Đằng, P Hạ Lý, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ phát sinh liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh
- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn
- Lập phiếu thu, chi, phiếu xuất hàng, hóa đơn ... tránh tình trạng chậm trễ
- Lên báo cáo tài chính & giải trình số liệu với cơ quan thuế
- Quản lý công nợ của nhà cung cấp, khách hàng
- Kiểm tra số dư cuối kỳ so với thực tế
- Hỗ trợ & cung cấp số liệu cho cơ quan chức năng khi cần thiết
- Hạch toán chi phí, khấu hao, công nợ & các nghiệp vụ liên quan khác ....
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong vị trí Kế toán nội bộ
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng vận tải
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.
- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Có khả năng làm việc độc lập, tư duy logic tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP HÙNG CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định Nhà nước
- Nghỉ phép theo quy định Luật lao động
- Thưởng lễ, Tết, quà sinh nhật...
- Du lịch, hoạt động ngoại khoá, teambuilding hàng năm...
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp...
- Phụ cấp chi phí điện thoại, đi lại, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP HÙNG CƯỜNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI