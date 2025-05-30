Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN HẢI THÀNH làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN HẢI THÀNH làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN HẢI THÀNH
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN HẢI THÀNH

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN HẢI THÀNH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; xuất - nhập - tồn vật tư; tạm ứng - quyết toán cá nhân; công nợ, đối trừ, đề nghị thanh toán.
- Kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ các chứng từ kế toán như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, hợp đồng tài chính, v.vv..
- Lưu trữ sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ gốc. ...của Công ty theo Quy định của Pháp luật
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Kê khai BHXH.
- Phụ trách hỗ trợ kế toán thuế dịch vụ

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ độ tuổi từ 25
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học thuộc ngành kế toán
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Nắm vững kiến thức, nghiệp vụ kế toán-tài chính.
- Kỹ năng: sử dụng thành thạo word, excel, ...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN HẢI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8-10 triệu, hoặc thoả thuận theo năng lực sau thời gian thử việc.
- Hỗ trợ ăn trưa
- BHXH đầy đủ.
- Thưởng lễ tết.
- Thời gian làm việc
+ Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
+ Và 2 thứ 7(từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN HẢI THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN HẢI THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN HẢI THÀNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô 289 khu nhà ở Anh Dũng 5, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

