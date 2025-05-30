Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN HẢI THÀNH làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; xuất - nhập - tồn vật tư; tạm ứng - quyết toán cá nhân; công nợ, đối trừ, đề nghị thanh toán.

- Kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ các chứng từ kế toán như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, hợp đồng tài chính, v.vv..

- Lưu trữ sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ gốc. ...của Công ty theo Quy định của Pháp luật

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Kê khai BHXH.

- Phụ trách hỗ trợ kế toán thuế dịch vụ

- Nữ độ tuổi từ 25

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học thuộc ngành kế toán

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Nắm vững kiến thức, nghiệp vụ kế toán-tài chính.

- Kỹ năng: sử dụng thành thạo word, excel, ...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN HẢI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8-10 triệu, hoặc thoả thuận theo năng lực sau thời gian thử việc.

- Hỗ trợ ăn trưa

- BHXH đầy đủ.

- Thưởng lễ tết.

- Thời gian làm việc

+ Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

+ Và 2 thứ 7(từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN HẢI THÀNH

