Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI ÂU VIỆT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 77 Cát Bi, phường Cát Bi, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý kho:

Theo dõi nhập – xuất – tồn hàng hóa tại tổng kho và các cửa hàng.

Cập nhật dữ liệu kho chính xác trên phần mềm.

Đối chiếu định kỳ số liệu tồn kho và lập báo cáo.

2. Công nợ nhà cung cấp:

Theo dõi và cập nhật công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp

Kiểm tra chứng từ mua hàng, hóa đơn đầu vào.

Lập bảng kê thanh toán, đối chiếu công nợ và đề xuất thanh toán đúng hạn.

3. Đặt hàng:

Tổng hợp nhu cầu đặt hàng từ các cửa hàng trong hệ thống.

Lên đơn đặt hàng với NCC theo kế hoạch bán hàng và tồn kho.

Theo dõi tiến độ giao hàng, xử lý phát sinh liên quan đến đơn hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán& Kiểm Toán

Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán kho, mua hàng hoặc công nợ từng làm việc tại chuỗi bán lẻ thực phẩm, siêu thị, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Thành thạo Excel, phần mềm kế toán.

Cẩn thận, trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI ÂU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương: thỏa thuận theo năng lực + Thưởng + Phụ cấp

+ Hỗ trợ ăn ca, các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty.

+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI ÂU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin