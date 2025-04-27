Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP HÙNG CƯỜNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; xuất - nhập - tồn vật tư; tạm ứng - quyết toán cá nhân; công nợ, đối trừ, đề nghị thanh toán.

Lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng/quý/năm.

Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

Lưu trữ sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ gốc. ...của Công ty theo Quy định của Pháp luật

Thực hiện, kiểm tra về hạch toán và chứng từ kế toán đảm bảo đúng quy định của Công ty, thuế và kế toán kiểm toán...

Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị.

Tổ chức triển khai và kiểm soát kế hoạch hoạt động TCKT của Công ty.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp đại học thuộc ngành kế toán, kinh tế.

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Nắm vững kiến thức, nghiệp vụ kế toán-tài chính.

Kỹ năng: sử dụng thành thạo word, excel, misa, các phần mềm kế toán...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP HÙNG CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, được thưởng các ngày lễ, tết, ......

Được làm việc tại môi trường văn minh, công bằng, chuyên nghiệp

Nghỉ lễ tết, thưởng sinh nhật,.. theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP HÙNG CƯỜNG

