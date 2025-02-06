Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 268 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Hạch toán chi tiết các các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu, chi phí, tường trình (hỗ trợ trong trường hợp nhân sự phụ trách trực tiếp nghỉ)
Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng
Kiểm soát định mức sản xuất.
Quản lý, kiểm tra, kiểm soát, theo dõi sổ sách kế toán; lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến bộ máy kế toán.
Nắm chắc chế độ, thể lệ và các nghiệp vụ tài chính kế toán trong doanh nghiệp.
Cần mẫn, ngăn nắp, gọn gàng có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực và có tính kỷ luật cao.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Tính và kiểm soát giá thành sản phẩm.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.
Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp chuyên sản xuất là lợi thế
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa Amis.
Kỹ năng mềm về word, excel, powerpoint tốt, biết sử dụng các hàm để thiết lập bảng biểu, kỹ năng pivot số liệu, lập báo cáo.
Tinh thần trách nhiệm cao, có kỹ năng tổ chức - sắp xếp và xây dựng kế hoạch công việc được giao.
Có tư duy logic, kỹ năng nhìn nhận, đánh giá vấn đề tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 12 - 17 triệu hoặc deal theo năng lực
Làm việc với đội ngũ trẻ tuổi và nhiệt huyết
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sạch, đẹp, giàu cảm hứng.
Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Chế độ BHXH, BHYT, phúc lợi khác theo đúng Luật nhà nước quy định, tiền thưởng các ngày lễ lớn của công ty.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng với các nhân viên gắn bó với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hải Anh Building - 286 Nguyễn Huy Tưởng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

