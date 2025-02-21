Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MTV MARIGOLD GLOBAL RESOURCES làm việc tại Long An thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô R - 4B, đường Tân Tập - Long Hậu, KCN Long Hậu mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

• Theo dõi thu chi hàng ngày.

• Theo dõi công nợ khách hàng.

• Phối hợp các bộ phận liên quan hoàn thành công việc được giao.

• Chấm công và thực hiện những công việc liên quan tới nhân sự.

• Lên báo cáo kế toán quý, năm.

• Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành khác liên quan

• Có thể gắn bó công việc lâu dài

• Ngoại ngữ: tiếng Anh.

• Thành thạo vi tính văn phòng（word, excel, email）

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí kế toán

• Ưu tiên ứng viên tự túc đi lại

• Thời gian làm việc theo qui định. Nếu có tăng ca sẽ tính theo luật lao động của nhà nước

Tại CÔNG TY TNHH MTV MARIGOLD GLOBAL RESOURCES Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MARIGOLD GLOBAL RESOURCES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin