Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MTV MARIGOLD GLOBAL RESOURCES làm việc tại Long An thu nhập 17 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MTV MARIGOLD GLOBAL RESOURCES
Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô R
- 4B, đường Tân Tập
- Long Hậu, KCN Long Hậu mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 17 - 22 Triệu
• Theo dõi thu chi hàng ngày.
• Theo dõi công nợ khách hàng.
• Phối hợp các bộ phận liên quan hoàn thành công việc được giao.
• Chấm công và thực hiện những công việc liên quan tới nhân sự.
• Lên báo cáo kế toán quý, năm.
• Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành khác liên quan
• Có thể gắn bó công việc lâu dài
• Ngoại ngữ: tiếng Anh.
• Thành thạo vi tính văn phòng（word, excel, email）
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí kế toán
• Ưu tiên ứng viên tự túc đi lại
• Thời gian làm việc theo qui định. Nếu có tăng ca sẽ tính theo luật lao động của nhà nước
• Có thể gắn bó công việc lâu dài
• Ngoại ngữ: tiếng Anh.
• Thành thạo vi tính văn phòng（word, excel, email）
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí kế toán
• Ưu tiên ứng viên tự túc đi lại
• Thời gian làm việc theo qui định. Nếu có tăng ca sẽ tính theo luật lao động của nhà nước
Tại CÔNG TY TNHH MTV MARIGOLD GLOBAL RESOURCES Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MARIGOLD GLOBAL RESOURCES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
