Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP MINH HƯNG làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô D9C - 3 - Đường Dọc 3 - KCN Phú An Thạnh - Huyện Bến Lức - Tỉnh Long An, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm kê và quản lý Tài sản cố định

Xuất hóa đơn

Theo dõi xuất - nhập tồn của kho bao bì, nhãn

Mua văn phòng phẩm

Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo excel

Cẩn thận, trung thực, bảo mật tốt

Kỹ năng quản lý thời gian

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP MINH HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm (Trên 8.000.000)

Lương tháng 13.

BHXH, BHYT, phép năm,... và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

Du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP MINH HƯNG

