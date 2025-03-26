Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP MINH HƯNG làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP MINH HƯNG
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô D9C
- 3
- Đường Dọc 3
- KCN Phú An Thạnh
- Huyện Bến Lức
- Tỉnh Long An, Bến Lức, Huyện Bến Lức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Kiểm kê và quản lý Tài sản cố định
Xuất hóa đơn
Theo dõi xuất - nhập tồn của kho bao bì, nhãn
Mua văn phòng phẩm
Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo excel
Cẩn thận, trung thực, bảo mật tốt
Kỹ năng quản lý thời gian
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP MINH HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm (Trên 8.000.000)
Lương tháng 13.
BHXH, BHYT, phép năm,... và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật
Du lịch hàng năm cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP MINH HƯNG
