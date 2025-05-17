Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Bao Bì Silas làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - thửa đất số 49, tờ bản đồ số 7, cụm công nghiệp hoàng gia, ấp mới 2, mỹ hạnh nam, đức hoà, long an.

Kế toán nội bộ

Quản lý, theo dõi, cập nhật file nhập xuất tồn kho hàng ngày.

Kiểm kê tồn kho hàng tháng cùng thủ kho.

Kiểm tra, đối chiếu và xuất HĐ GTGT.

Theo dõi, đối chiếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

Theo dõi hàng nhập kho, xuất kho.

Kiểm tra bảng lương và hoạch toán các khoản trích theo lương.

Kiểm tra và nhận HS thanh toán của các bộ phận.

Kiểm tra và tính giá thành.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh: kho, thu - chi, khấu hao, thuế GTGT,....

Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng, kiểm tra và đối chiếu dữ liệu.

Lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế TNCN, GTGT, TNDN,...

Yêu Cầu Công Việc

ưu tiên ứng viên chịu khó, gắn bó lâu dài với công ty.

Tốt nghiệp chuyên ngành, tài chính, kế toán, kiểm toán.

Nhanh nhẹn, trung thực, thật thà, nhiệt tình với công việc.

Thành thạo tin học văn phòng hoặc biết làm việc trên Google Sheet là một lợi thế.

Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ kế toán.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Đóng BHXH theo quy định.

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của công ty.

Lương: Thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển

