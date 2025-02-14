Tuyển Kế toán nội bộ Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 34 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập liệu chứng từ vào phần mềm kế toán.

Xuất hóa đơn, kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Quản lý, kiểm tra, thực hiện nghiệp vụ liên quan đến BHXH ( báo tăng, báo giảm, thai sản, ốm đau ,...)

Chấm công, tính lương, thưởng, và chi phí liên quan tới nhân công.

Quản lý, hạch toán thu chi, tổng hợp chi phí.

Kiểm soát đối chiếu công nợ với khách hàng, đối tác.

Theo dõi hàng tồn kho, kiểm kho định kỳ.

Đặt hàng nhà cung cấp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao Đẳng/Đại học

Kinh nghiệm: 6 tháng trở lên

Ưu tiên kinh nghiệm bên mảng kinh doanh, dịch vụ...

Có định hướng làm việc lâu dài, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, chăm chỉ

Biết sử dụng các phần mềm kế toán: Misa, Fast, Bravo, ERP, SAP.

Khác: kỹ năng giao tiếp; lập và theo dõi kế hoạch công việc; tinh thần teamwork

Tại Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa

Thưởng lễ, tết, tháng 13

Tham gia BHXH đầy đủ

Cung cấp thiết bị làm việc

Tham gia event, team-building

Môi trường sáng tạo, năng động

Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin