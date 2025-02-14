Tuyển Kế toán nội bộ Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 34 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập liệu chứng từ vào phần mềm kế toán.
Xuất hóa đơn, kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra.
Quản lý, kiểm tra, thực hiện nghiệp vụ liên quan đến BHXH ( báo tăng, báo giảm, thai sản, ốm đau ,...)
Chấm công, tính lương, thưởng, và chi phí liên quan tới nhân công.
Quản lý, hạch toán thu chi, tổng hợp chi phí.
Kiểm soát đối chiếu công nợ với khách hàng, đối tác.
Theo dõi hàng tồn kho, kiểm kho định kỳ.
Đặt hàng nhà cung cấp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao Đẳng/Đại học
Kinh nghiệm: 6 tháng trở lên
Ưu tiên kinh nghiệm bên mảng kinh doanh, dịch vụ...
Có định hướng làm việc lâu dài, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, chăm chỉ
Biết sử dụng các phần mềm kế toán: Misa, Fast, Bravo, ERP, SAP.
Khác: kỹ năng giao tiếp; lập và theo dõi kế hoạch công việc; tinh thần teamwork

Tại Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa
Thưởng lễ, tết, tháng 13
Tham gia BHXH đầy đủ
Cung cấp thiết bị làm việc
Tham gia event, team-building
Môi trường sáng tạo, năng động
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea

Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 34, Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

