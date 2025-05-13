Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XANHLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XANHLO
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện các công việc nội bộ do kế toán trưởng phân công.
Kiểm tra các chứng từ thanh toán
Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu về chuyên môn hoặc kỹ năng mềm cần thiết với công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XANHLO Thì Được Hưởng Những Gì
Những quyền lợi, lợi ích với công việc cho ứng viên với vị trí đăng tuyển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XANHLO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
