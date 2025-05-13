Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XANHLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc nội bộ do kế toán trưởng phân công.

Kiểm tra các chứng từ thanh toán

Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu về chuyên môn hoặc kỹ năng mềm cần thiết với công việc

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chinh xác

Có tinh thần trách nhiệm cao

Vi tính văn phòng, khả năng tiếp cận nhanh với phần mềm làm việc.

Kỹ năng làm việc độc lập

Quyền Lợi

Những quyền lợi, lợi ích với công việc cho ứng viên với vị trí đăng tuyển

Mức lương: Từ 8 - 10 triệu/tháng

Nhân viên chính thức được ký HĐLĐ, tham gia BHXH theo quy định của luật BHXH và luật lao động hiện hành;

Hưởng lương tháng 13 và các chính sách phúc lợi khác của Công ty;

Thường xuyên tham gia các chương trình thể thao do Công ty phối hợp với các hội, đoàn tổ chức;

Du lịch hàng năm- là Teambuilding của những cô cậu thích xách ba lô lên và đi;

Môi trường làm việc: trẻ trung, thoải mái, không ngại ý kiến,...

Làm hết sức thưởng hết mình.

Cách Thức Ứng Tuyển

