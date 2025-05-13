Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CN AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 011 Cao ốc H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 09, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tập hợp chi phí và chứng từ đầu vào/đầu ra của công ty
• Kiểm tra và kiểm soát các chi phí dự toán trong hợp đồng với khách hàng
• Xuất HĐ GTGT cho khách hàng
• Quản lý và đối chiếu công nợ phải thu khách hàng
• Thu hồi công nợ khách hàng
• Hạch toán doanh thu, chi phí vào Phần Mềm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt Nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan
• Yêu cầu ứng viên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận.
Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì
• Khen thưởng, Lễ, Tết theo theo chế độ đãi ngộ của Công ty.
• Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Nhà Nước.
• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát triển bản thân.
• Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
