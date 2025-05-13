Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THE 20 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 281/15 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Thực hiện thu chi

Tính lương, thưởng cho nhân viên

Lập các báo cáo tài chính theo yêu cầu của cấp trên

Đối soát, kiểm tra số liệu thu chi của các bộ phận

Các công việc khác theo tiến độ công ty

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm Misa)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE 20 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 VND - 9.000.000 VNĐ

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến Thứ Sáu (8:30 - 17:30), Thứ Bảy 8h30 - 12:30 ( làm việc tại nhà )

Team building ít nhất 2 lần/năm (dã ngoại, du lịch, free buffet,...)

Có cơ hội thăng tiến, học tập và phát triển bản thân cao;

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo chính sách của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE 20

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin