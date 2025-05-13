Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 686/25C, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Kế toán nội bộ

Kiểm tra, xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh;

Sắp xếp & lưu trữ chứng từ kế toán bao gồm hóa đơn, chứng từ thu, chi, hợp đồng, phụ lục, biên bản nghiệm thu, v.v. đúng quy định;

Ghi chép tất cả các giao dịch kế toán (phải trả, phải thu và các giao dịch với ngân hàng, phân bổ thu chi, doanh thu…);

Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ từ các bộ phận chuyển đến (đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng, giải chi, yêu cầu xuất hóa đơn của các khách hàng);

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và nhà cung cấp; báo cáo công nợ theo yêu cầu của cấp trên;

Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định;

Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên trong lĩnh vực kế toán

Thành thạo phần mềm kế toán và các công cụ văn phòng (Excel, Word,...).

Kỹ năng phân tích số liệu tốt, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lương cứng từ 7-9 triệu

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Lương tháng 13, thưởng lễ Tết và thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đào tạo nâng cao chuyên môn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.