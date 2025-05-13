Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MMC QUỐC TẾ- CN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 307 Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thu thập, lưu trữ và xử lý các dữ liệu trên các chứng từ, hóa đơn hàng ngày. Kiểm tra các chứng từ, hóa đơn hợp lệ để đưa vào sổ sách kế toán.

• Lập báo cáo kinh doanh hàng tháng, năm

• Theo dõi và đối chiếu công nợ khách hàng, NCC.

• Lập hoá đơn GTGT bán ra cho khách hàng theo quy định.

• Báo cáo tuần cho trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

• Thu, chi nội bộ, hạch toán chi phí lên phần mềm kế toán

• Báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nữ Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

+ Kiến thức chuyên sâu kế toán tài chính, báo cáo quản trị

+ Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, biết sử dụng phần mềm MISA, KiotViet

+ Trung thực, tập trung, tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

+ Từng làm việc trong lĩnh vực thương mại và phân phối VLXD là 1 lợi thế.

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, Đào tạo chuyên môn, trang bị đầy đủ máy tính thiết bị khi đi làm.

Tại CÔNG TY TNHH MMC QUỐC TẾ- CN SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: thỏa thuận tùy năng lực & doanh số

• Đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, Lễ Tết, Phép năm,...

• Làm việc trong môi trường trẻ trung – chuyên nghiệp – cơ hội thăng tiến rõ ràng

Gia nhập MMC Quốc Tế – nơi bạn được là chính mình, phát huy tối đa năng lực, và đồng hành cùng một đội ngũ trẻ – máu lửa – luôn sẵn sàng bứt phá giới hạn!

