Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NASI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NASI VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 38 đường N3C, The Global City, Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kiểm tra và xuất các hóa đơn bán hàng (lĩnh vực về Thương mại điện tử, ngành hàng làm đẹp)
- Theo dõi thu – chi, quản lý công nợ, chi phí nội bộ.
- Tính lương nhân viên
- Phối hợp với các phòng ban khác và làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng khi cần.
- Thực hiện các công việc tài chính khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA hoặc các phần mềm khác).
- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Biết tiếng Trung là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NASI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 (thỏa thuận trực tiếp, deal cao hơn nếu nhiều kinh nghiệm)
- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng theo chính sách phúc lợi của công ty
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển
- Hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- Được hưởng các chế độ phúc lợi, nghỉ Lễ/Tết theo Luật Lao động quy định
- Team building, và một số phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NASI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
